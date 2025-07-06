Tüm Emekliler Sendikası Keşan Temsilciliği, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı. Temsilci Ahmet Erkan, TÜİK’in düşük enflasyon verileriyle emeklilerin mağdur edildiğini, seyyanen zam ve kök maaş düzenlemesi gerektiğini vurguladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tüm Emekliler Sendikası Keşan Temsilciliği, Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya SOL Parti Keşan İlçe Başkanı Ali Erol Durmaz, Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı ve az sayıda emekli katıldı. Sendika Temsilcisi Ahmet Erkan, emekli aylıklarının erimesi, düşük enflasyon oyunları ve sefalet politikalarına karşı hükümeti sert bir dille eleştirdi.

“TÜİK Enflasyonu Düşük Gösteriyor”

TÜİK’in enflasyon verilerini bilinçli olarak düşük gösterdiğini savunan Erkan, “Emekli aylıklarımızda yapılması gereken artışlar düşük tutuluyor. İkinci 6 ayda da düşük enflasyon tahminiyle mağdur edileceğiz. Büyümeden pay verilmemesi gelenekselleşti. Emekliler hiç olmadığı kadar perişan” dedi.

2025’te 3 bin 44 yangın yaşanırken, İzmir’de 13 yangının 8’inin ormanlık alanda olduğunu hatırlatan Erkan, yangınların yüzde 88’inin insan kaynaklı olduğunu vurguladı.

EMEKLİLİK SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

5510 sayılı yasanın emeklilik sistemini adaletsiz kıldığını belirten Erkan, “Emekli aylığı, son maaş yerine toplam aylıkların ortalamasıyla hesaplanıyor. Büyüme payı yüzde 30’a düşürüldü. 4 milyon emekli ve dul-yetim açlık sınırının yarısında yaşıyor. Memur emeklilerine seyyanen zam verilmedi, maaş oranı yüzde 40’lara düştü” diye konuştu.

SEYYANEN ZAM TALEBİ

Erkan, tüm emeklilere seyyanen zam verilmesini ve artışların kök maaş yerine ele geçen aylık üzerinden yapılmasını talep etti: “Aksi halde 4 milyon emekli sıfır zam alacak, bu tam açlık demek. İktidar bu deliliği yapmasın!”

Emeklilerin ekonomik çaresizliğine dikkat çeken Erkan, “Domatesi, biberi taneyle, karpuzu dilimle alabiliyoruz. Etin adını ağzımıza alamıyoruz. Ekmek almak bile zorlaştı” dedi.

71 yaşında inşaatta çalışırken hayatını kaybeden Selami Şimşek örneğini veren Erkan, Sefalet politikaları iş cinayetlerine yol açıyor. Eylül 2024’te 65 yaş üstü 8 kişi çalışırken öldü” diye ekleyerek sendikalarını önerilerini şöyle sıraladı:

“En düşük emekli aylığı, seyyanen artışlarla en düşük memur maaşına eşitlensin. Yoksulluk sınırı 90 bin TL’yi buldu, yarısını talep etmek fazla değil. Türkiye’de en yoksul yüzde 10’un yüzde 30’u emekli. GSMH’den emeklilere ayrılan pay yüzde 4’e düşürüldü, Avrupa’da bu oran yüzde 11, dünya ortalaması yüzde 8. İktidar kulaklarını tıkamasın, yoksa bir daha iktidar yüzü göremez. Çare örgütlü gücümüzdedir, sendikal mücadelemiz kazanacak!”