Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gezgin Çocuk Atölyesi, bu hafta Pamukova ve Geyve’deydi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gezgin Çocuk Atölyesi, ilçeleri gezerek çocuklarla buluşmayı sürdürüyor. Bu hafta Pamukova ve Geyve ilçelerinde düzenlenen atölye etkinlikleri, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

NEŞELİ SAATLER ÇOCUKLARIN

Çocukların hem eğlenip hem de öğrenebileceği şekilde hazırlanan etkinliklerde; müzik, dans ve yüz boyama gibi eğlenceli aktivitelerle neşeli saatler yaşandı. Etkinlik boyunca miniklere patlamış mısır, pamuk şeker ve renkli balonlar ikram edildi.

SU, ÇEVRE VE SAĞLIK BİLİNCİ

Etkinlik alanında kurulan "Suyun Önemi" standında, suyun yaşamımızdaki yeri ve su tasarrufu bilinci çocuklara eğlenceli bir dille aktarıldı. Ayrıca farklı stantlarda çevre ve sağlık konularına yönelik bilgilendirici içeriklerle, çocuklara çevre bilinci kazandırılması hedeflendi.

Her hafta farklı ilçelerde çocuklarla buluşan Gezgin Çocuk Atölyesi’nin sıradaki durakları; 9 Temmuz Salı günü Arifiye ve 11 Temmuz Perşembe günü Karasu olacak.

TÜM ÇOCUKLAR DAVETLİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Gezgin Çocuk Atölyesi tüm çocuklara açıktır. Çocukların hem eğlenmesi hem de bilinçlenmesi amacıyla hazırlanan etkinliklerimize tüm çocukları ve ailelerini bekliyoruz” denildi.