Edirne'nin Keşan ilçesinde oğlak yeme yarışması ile oğlak yakalama yarışması düzenlenen fuarda büyük ilgi gördü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi Otomotiv ve İş Makinaları Fuarı’nın ilk gününde, Keşan Ticaret Borsası hayvan pazarında, simental, holstein cinsleri dana, düve ve buzağı ırkları, küçükbaş koç merinos ve kıl keçisi tekelerin yarışması gerçekleştirildi.

Yarışmada Prof.Dr. Mehmet İhsan Uysal, Prof. Dr. Süleyman Kök, Öğr. Görevlisi Dr. Hikmet Titrek, Vet. Hekim İsmail Çelebi, Öğrt. Üyesi Hatice Ayyıldız jüri üyeliğini gerçekleştirdi.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, Keşan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kemalettin Uslu ve Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Edirne İl Damızlık Koyun Keçi Yetiştirciler Birliği Başkanı Ahmet Kırbaş, ve Prof. Dr. Süleyman Kök'ün açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik konuklar tarafından yoğun bir ilgi ile karşılandı.

Programda ayrıca Altıntaş, Yenice ve Yenimuhacırlı katılımcılar oğlak yeme yarışmasında kıran kırana mücadele verdi ve oğlakları yiyerek etkinliklere renk kattı.

Daha sonra çocukların oğlak yakalama yarışması da fuara damgasını vuran bir yarışma oldu.

Edirne İl Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği üyeleri arasından belirledikleri Küçükbaş Koç Merinos ve Kıl Keçilerinin jüri üyelerinin seçtiği kriterler neticesinde dereceye giren üreticilerimiz belirlendi. Dereceye giren üreticilerimize yem hediye çeki verildi.

Fuarımızın sürpriz yarışması Ağır abiler yarışıyor yarışması ile devam etti. Ağır abilerimizi yetiştiren dereceye giren kıymetli hayvan yetiştiricilerimize ödülleri teslim edildi.

Ağır ağbiler yarışmasında Ferdi Narlı’nın sahibi olduğu 1034 kg gelen boğa yarışmanın 1. Oldu. Etkinlikler tecrübeli kırkımcılarımızın kıyasıya mücadelesi ile devam etti dereceye giren kırkımcılara ödülleri teslim edildi.

Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, “Etkinliğimize katılarak desteklerini esirgemeyen Edirne İl Damızlık Koyun Keçi Yetiştirciler Birliğimize, Sponsorlarımıza, Üreticilerimize ve Misafirlerimize teşekkür ediyor ve etkinliklerimizin hayırlı olmasını diliyoruz.”dedi.