Edirne'nin Keşan ilçesindeki çevre örgütleri, yasak olmasına rağmen yapılan anız yakımına karşı ortak açıklama yaptı. Yetkililere önlem çağrısı yapıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Kent Konseyi, TEMA Vakfı Keşan Temsilciliği, Temiz Keşan Derneği ve Keşan Sokak Hayvanları Koruma Derneği (KE-HAYKO), çeltik hasadının ardından yasak olmasına rağmen gerçekleştirilen anız yakımına tepki gösterdi. Ortak yapılan basın açıklamasında, anız yakmanın hem doğaya hem insan sağlığına zarar verdiği vurgulandı.

Açıklamada, bölgede son haftalarda yaşanan anız yangınlarının yalnızca tarlaları değil, doğayı, canlıları ve insan sağlığını tehdit ettiği belirtildi. Özellikle İpsala, Esetçe ve çevre köylerde çıkan yangınların yolları kapattığı, görüş mesafesini azalttığı, trafik kazalarına neden olduğu ve dumanın günlerce etkili olduğu kaydedildi.

Yetkililer ve çiftçiler uyarılarak, 'Toprağın bereketi ateşle değil, emek ve bilinçle korunur. Anız yakmak toprağın altında yaşayan milyonlarca mikroorganizmayı, solucanı, arıyı ve böcekleri öldürür. Bu canlılar yok olduğunda toprak verimi düşer, erozyon artar ve uzun süreli çoraklaşma başlar' denildi.

YETKİLİLERE VE HALKA ÇAĞRI

Dernekler, Çeltik Üreticileri Birliği, Keşan ve İpsala Kaymakamlıkları, yerel yönetimler, ziraat odaları ve diğer çiftçi örgütlerine acil, etkin ve kalıcı önlemler alınması çağrısı yaptı. Ayrıca denetimlerin artırılması, cezai yaptırımların uygulanması ve üreticilerin alternatif anız işleme yöntemleri (sürme, malçlama, toprak karıştırma) konusunda bilgilendirilmesi istendi.

Açıklamada son olarak, 'Yakılan her anız, çocuklarımızın geleceğinden çalınan bir nefes, toprağın kalbine saplanan bir bıçaktır. Artık susmayacağız; çünkü doğa sustuğunda biz de nefessiz kalırız. Toprağı yakarak değil, yaşatarak üretelim. Doğayı korumak yalnızca çevrecilik değil, insan olmanın sorumluluğudur' ifadelerine yer verildi.