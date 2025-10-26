CHP Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "casusluk” soruşturması kapsamında İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek. Adileyinin önü yasağa rağmen miting alanına döndü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de duruşmayı izlemek üzere Adliyeye geldi. İstanbul Valiliği toplantı öncesi İstanbul'da toplu yürüyüş ve gösteri yasağı kararı aldı. İstanhbul Çağlayan Adliyesi önü Polis araçlarıyla kapatıldı.

CHP milletvekilleri Umut Akdoğan, Ali Gökçek ve Aşkın Genç, Çağlayan önünde açıklama yaptı. Geceyi adliye önünde park ettikleri otobüste geçiren vekiller, “Alan ve metro açık, yurttaşlar gelmeye başladı” açıklmaası yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "casusluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Marmara (Silivri) Cezaevi’nden Çağlayan’a getirildi.

İmamoğlu'nun ifadesinin yanı sıra emniyetteki ifade işlemleri sona eren gazeteci Merdan Yanardağ'ın da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. CHP'den yapılan açıklamada, İstanbul Adliyesi önündeki meydanın açık olduğu kaydedildi ve yurttaşlara buluşma için çağrı yapıldı.

"Hiçbir engelleme kalmadı"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, adliyede yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dün akşamdan beri bir mücadele veriyoruz. Hem il yöneticimiz Gürbüz Erdagöz hem de Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan burada. Kayseri Milletvekilimiz Aşkın Genç de sabah bizlere dahil oldu. Biz zaten gelelim burada otobüsümüzü yerleştirelim, 7 ay sonra cumhurbaşkanı adayımız, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk kez Silivri’den çıkıp İstanbul’un içine, merkezine gelecek. Genel Başkanımız yurt dışı gezisini yarıda kesip Türkiye’ye dönüyor, burada olacak. Haliyle buraya gelecek hem vatandaşlarımıza hem de partililerimize hitap edecek uygun bir alan belirledik. Gayet de uygun, güvenlikle ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Engellemeler oldu ancak şu an hiçbir engelleme kalmadı. Saat 11.00’de Genel Başkanımız da burada olacak, vatandaşlarımıza seslenecek. İsteyen vatandaşlarımız yine metrobüsle ulaşabilirler, bütün yollar açık olacak. Bu konuda da sıkıntı olmadığını şimdi bildirelim. Biz buradan sesimizi yükselteceğiz. Herkesi de bu sese destek olmaya davet ediyoruz." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da dün akşamdan itibaren otobüsü alana sokmak için büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, "Sonunda Çağlayan Adliyesi önündeki meydandayız. Metrolar kapalı, genelge yayımlandı, buralara gelinemiyor gibi bir algı var. Bizi izleyen herkese bunu duyuruyoruz, metro açık. Alana yurttaşlarımız gelmeye başladılar. CHP tarafından bütün engeller kaldırılmıştır. Otobüs yerindedir. Emniyet ile irtibattayız, Valilik ile irtibattayız. Alan kullanımımıza en doğru şekilde açık. Bütün İstanbulluları buraya bekliyoruz" diye konuştu.

İstanbul Valiliği'nden yasaklar

İstanbul Valiliği, şehrin 4 ilçesinde alınan yasak kararını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli'de açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması ve benzeri eylemler 26 Ekim Pazar günü saat 23:59’a kadar bir gün süre ile yasaklandı. Aynı dosya gerekçesiyle 3 gün önce gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve tutuklu bulunan Necati Özkan da bugün adliyeye getirilecek.