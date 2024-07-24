Edirne'nin Keşan ilçesinde geçtiğimiz Cuma sabaha karşı meydana gelen olayda, T.K. (1977) adlı şahıs, yeğeni U.K. (1997) tarafından tüfekle başından vurularak öldürüldü. Olay sonrası firari olan U.K., ekiplerin çalışmaları sonucu dün Keşan'da yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da Yeni Mescit Mahallesi Fidan Sokak üzerinde ikamet eden T.K., bahçesinde yeğeni U.K. tarafından tüfekle başından vurularak öldürüldü. U.K., olaydan sonra cinayet silahını da alarak olay yerinden firar etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı incelemelerde bulunulurken, olayda kullanılan tüfek ise polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

Polis ekipleri, U.K.'nın yakalanması için başlattığı çalışma sonucunda 22 Temmuz 2024 günü saat 15:00 sıralarında Keşan'da yakalandı ve gözaltına alındı.

U.K.'nın 68 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki ifadeleri sonrasında dün adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.