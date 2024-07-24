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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bir arazide çıkan ot yangına itfaiye ekipleri ve arazözlerle müdahale edildi. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesine bağlı Burçalık Köyü'nde bir arazide çıkan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Jandarma, itfaiye, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.