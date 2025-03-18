AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, Keşan Belediyesi’nin satışları ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak, satılan yerler karşılığında kaç para borcun ödendiğini ve bugüne kadar ne kadar arsa, arazi ve dükkan satıldığının açıklanmasını ve 2024 yılı afişinin belediyeye ne zaman asılacağını sordu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı, Keşan Belediyesi'nin satışlarını gündeme getirerek, satılan yerler karşılığında ne kadar borcun ödendiğini sordu.

Keşan Belediyesi'nin satışlarını eleştiren AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, daha önce defalarca belediyeyi yönetenleri uyarmalarına rağmen, kendi oluşturdukları borç algısının ardına saklanarak Keşan’ımızın en değerli yerleri satılmaya devam edildiğini öne sürdü. Belediyelerin asli görevinin şehrine ve şehrin sakinlerine hizmet etmek olması gerektiğini ifade eden Başkan Pekdemir, "Bizler bu satışların sona ermesini samimiyetle istemekteyiz. Yoksa ilçemizde çocuklarımıza kalacak bir gelecek olmayacak" dedi.

Son olarak 22 dönüm ve 10 dönüm arsaların satışı için Keşan Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin karşı çıkmasına rağmen onay çıktığını hatırlatan Başkan Pekdemir, "Bu arsaların satış kararının alındığı meclis toplantısında usul yanlışlığı olduğu söylenmesine rağmen Belediye yönetimimiz verilen itiraz dilekçelerine cevap vermeye tenezzül dahi etmemiştir. Toplantıya itirazların neticesi olan Hukuki süreç de halen devam etmektedir. Partili – partisiz tüm Keşanlıların bu durumdan son derece rahatsız olduklarının da farkındayız. Bizler de Keşan da yaşayan tüm hemşehrilerimizin üzerinde hakkı olan Belediye mülklerinin satılmaması için elimizden gelen mücadeleyi gerçekleştireceğiz. Bu yaşananlar o kadar acı ki sosyal medyada bile satılık Keşan söylemleri sıklıkla tartışılmaya ve dillendirilmeye başlandı. Trakya’nın incisi dediğimiz Keşan’ımızın şimdilerde filmlere konu olan SATILIK KÖY misali her değeri elden birer birer çıkarılıyor" diye konuştu.

"KEŞAN'A DEĞER VERİYOR VE SAYGINIZ VARSA HESAP VERİN"

Bu arada önceki dönemde belediyeye hibe olarak kazandırılan araçların şimdilerde belediye meclisinden yetki alınarak satın alınması durumunun da içler acısı olduğunu ifade eden Başkan Pekdemir, "Şuan Büyükşehirlerin büyük bir bölümü partinizin idaresinde, bu ihtiyaç duyulan araçlar hibe olarak istenemez miydi? İşin kolayına kaçmayın, buraya hizmet için seçildiniz. Seçim meydanlarında verdiğiniz sözlerin arkasında durun. Gidin isteyin. Sizden talebimiz; bu güne kadar ne kadar arsa, arazi ve dükkan satıldı? Bu belirttiğimiz yerler nasıl ve ne şekilde satıldı? Nakit-Çek veya Senetle mi gerçekleşti? ya da gerçekleşecek. Bu satışlardan sonra hep arkasına sığındığınız borçlar bitti mi yoksa arttı mı? 2024 yılı afişini Belediye Binasına ne zaman asıyoruz? Bu soruların cevapları bizler için malumun ilanı , ama sizler Keşan’a ve Keşanlıya biraz olsun değer veriyorsanız bir nebze saygınız var ise hesap verin" diye konuştu.

Başkan Pekdemir, ayrıa Keşanlılara da seslenerek, yaşanılan şehrin geleceği için sessiz kalınmamasını isterken, yapıcı eleştiri yapmaktan da geri durulmamasını istedi.