İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, yüksek komisyonlar, faiz ve artan işletme giderlerinin bayileri finansman krizine sürüklediğini savundu.

BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, akaryakıt istasyonlarının artan işletme maliyetleri, yüksek faiz oranları, kredi kartı komisyonları ve sık değişen akaryakıt fiyatları nedeniyle ciddi bir finansman krizi yaşadığını belirterek konuyu Hazine ve Maliye Bakanlığı'na taşıdı.

Türkoğlu, Türkiye genelindeki akaryakıt bayilerinin sorunlarını 18 maddelik yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi.

'100 LİRALIK AKARYAKITTA 3 LİRA KOMİSYON'

Önergede, özellikle kredi kartı komisyonlarının bayiler üzerindeki yüküne dikkat çekildi. Litre fiyatı 102 TL olan bir akaryakıtta yüzde 3'lük POS komisyonunun yaklaşık 3,06 TL/litre anlamına geldiği belirtildi.

Günde 10 bin litre akaryakıt satan bir istasyon için yalnızca POS komisyonunun günlük maliyetinin yaklaşık 30 bin 600 TL'ye ulaştığına işaret eden Türkoğlu, bunun personel, elektrik, kira, bakım, sigorta, vergi, SGK ve diğer giderler dahil edilmeden ortaya çıkan rakam olduğunu söyledi.

'BAYİ İŞLETME SAHİBİ Mİ, TAHSİLAT ARACISI MI?'

Türkoğlu, akaryakıt bayilerinin ürünü satın aldığını, stok riskini üstlendiğini, çalışan istihdam ettiğini ve vergisini ödediğini hatırlatarak, satış tahsilatı sırasında bir de bankaya komisyon ödemesinin sürdürülebilir olmadığını savundu.

Milletvekili, 'Akaryakıt bayisi işletme sahibi mi, finans kuruluşlarının tahsilat aracısı mı?' sorusunu gündeme taşıdı.

FİYAT DEĞİŞİMLERİ SERMAYE İHTİYACINI ARTIRIYOR

Önergede, akaryakıt fiyatlarındaki hızlı değişimin bayilerin işletme sermayesi ihtiyacını artırdığı da vurgulandı. Fiyat yükseldiğinde aynı miktardaki ürünü yeniden satın almak için daha fazla sermaye gerektiği, fiyat düşüşlerinde ise stok değer kayıplarının bayi üzerinde kaldığı ifade edildi. Türkoğlu, bu çerçevede sektörün gerçek kârlılığı ile ihtiyaç duyduğu sermaye arasındaki makasın ne kadar açıldığının açıklanmasını istedi.

18 maddelik soru listesi

Türkoğlu'nun önergesinde, Bakanlıktan şu konulara ilişkin bilgileri talep etti:

Türkiye'deki akaryakıt istasyonu sayısı

Son 5 yıldaki kartlı satış hacmi

Bayilerin bankalara ödediği POS ve kartlı ödeme maliyetleri

2024, 2025 ve 2026 yıllarındaki ortalama POS komisyon oranları

Finansman maliyetleri nedeniyle faaliyetini sonlandıran veya istasyon devreden bayi sayısı

Bayilerin gerçek işletme sermayesi ihtiyacı

Akaryakıt fiyat değişimlerinin stok değerlerine etkisi

İYİ Partili Türkoğlu, önergesinde ayrıca POS komisyonlarının sınırlandırılması, vergi matrahında bazı maliyetlerin dikkate alınması, özel işletme sermayesi kredileri, faiz desteği ve KGF benzeri finansman mekanizmalarının oluşturulup oluşturulmayacağı da soruldu. Türkoğlu, BDDK, Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi ve Rekabet Kurumu ile ortak bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını da gündeme getirdi.