CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, fon piyasasında yaşanan gelişmelerin tüm yönleriyle araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını önerdiklerini açıkladı. Öztrak, manipülasyonun nasıl başladığından içeriden öğrenenlerin ticaretine ve düzenleyici kurumların müdahale süreçlerine kadar pek çok başlığın incelenmesini istedi.

ANKARA (İGFA)- CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, CHP Grubu olarak Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı'na önerge sunduklarını açıkladı.

CHP'nin resmi açıklamasında da önergenin sunulduğu duyuruldu. Öztrak, kurulması önerilen komisyonun fonlardaki manipülasyonun nasıl başladığını, kimlerin haksız kazanç sağladığını ve gelişmeler kamuoyuna yansımadan önce 'içeriden öğrenenlerin ticareti' kapsamında kimlerin ilgili fonlardan çıktığını araştırması gerektiğini belirtti.

Düzenleyici kurumların neden zamanında müdahale etmediğinin yanı sıra olası siyasi ve bürokratik bağlantıların da incelenmesi gerektiğini savunan Öztrak, 'Hiçbir belge saklanmamalı, hiçbir isim korunmamalı, hiçbir siyasi bağlantının üzeri örtülmemelidir' dedi.

'ZARAR VATANDAŞIN SIRTINA YÜKLENMEMELİ'

Öztrak, fonlardaki gelişmeler nedeniyle zarara uğrayan vatandaşların kayıplarının karşılanmasına yönelik de çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda, ekonomik gerçeklerle veya hayatın normal akışıyla açıklanamayacak ölçüde yüksek kazanç elde edildiği belirlenen kişilerin el konulacak varlıklarından yararlanılmasını sağlayacak bir çerçeve üzerinde, dünya örnekleri de incelenerek çalışıldığını belirtti. Öztrak, milletin parasının söz konusu olduğu yerde korunması gerekenin makamlar veya kişiler değil, vatandaşların hakları olduğunu ifade etti.

CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak, açıklamasının sonunda fon skandalına ilişkin siyasi sorumluluğun TBMM'de, hukuki sorumluluğun ise bağımsız yargı önünde ortaya çıkarılması gerektiğini savunarak, sürecin tüm yönleriyle araştırılması çağrısında bulundu.