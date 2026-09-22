CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Turgutlu'da öğrencilerin hedef olduğu saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla iki milletvekilinin görevlendirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen ve öğrencilerin yaralanmasına yol açan saldırının ardından CHP'den açıklama geldi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, saldırıyı kınadıklarını belirterek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sürecin yakından takip edilmesi amacıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın görevlendirildiğini duyurdu.

Demir, CHP'nin görevlendirdiği milletvekillerinin süreçle ilgili çalışmaları yakından takip edeceğini belirtti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen ve masum öğrencilerimizi hedef alan aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyoruz.



Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sürecin yakından takip edilmesi amacıyla Genel Başkanımız Sn. Kemal: — Deniz Demir ???????? (@demirdenizchp) September 22, 2026