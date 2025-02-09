AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır’ın partisine yönelik yaptığı “O kadar ileri gittiniz ki, yolu kaybettiniz sizi ararken İmralı’dan çıktınız” açıklamasına cevap vererek “Biz İmralı’nın yolunu bilmeyiz” yanıtını verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde CHP İlçe Başkanı Anıl Çakır'ın AK Parti İlçe Başkanı Savaş Pekdemir arasındaki yerel ve genel konulardaki hizmelere ilişkin açıklamaları karşı cevaplarla sürüyor.

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, CHP'li Başkan Çakır'ın açıklamalarına karşı son olarak, "Bu durumu; İmralı’ya giden partinin temsilcilerini, eş başkanlarını yanından ayırmayanlara, ortak belediye başkanı adayı gösterenlere, belediye meclis listelerinde bolca terör iltisaklı kişilere yer verenlere, sağa sola selam gönderen sizlere sormalı" diyerek cevap verdi.

"Size defalarca sorumsuzca yapılan arsa satışlarını sorduk. Keşan’ın geleceğini, çoluk çocuğumuzun hakkını satmayın, satanlara engel olun dedikçe maalesef sen yine belediyenin şeffaf bir şekilde yönetildiğini ve şeffaf bir şekilde arsalarının satıldığından bahsettin" yanıtını veren AK Partili Başkan Savaş Pekdemir, " Evet ben de aynı kanaatteyim şeffaf bir şekilde arsaları gayrimenkulleri satıyorsunuz. Kıymetli Başkanım bizlerin olduğu gibi sizin de CHP İlçe Başkanı olarak bu memlekete karşı sorumluluğunuz var. Lütfen sizden rica ediyorum, Keşan’ın satılmasına göz yummayın, Belediye Başkanınızı durdurun, meclisin çoğu sizin arkadaşlarınız, aday listesine senin tarafından yazılan kişiler. İnanıyorum ki hepsi vicdan sahibi insanlar ve bu durumdan son derece rahatsızlar. Sizi geri çevirmezler" dedi.

"Yönetimden duyduğu rahatsızlığı gerekçe göstererek İstifa eden belediye başkan yardımcısından bahsettik, sen yine istifaların normal olduğunu yönetimin devam ettiğini ifade ederek durumu geçiştirdin" diyen Pekdemir, "Dediğin doğru, istifa edenin yerine biri getirilir. Ama bizim sorduğumuz başkan yardımcısının vicdan yaralayan olayları ile ilgili hiçbir açıklama yok , bu vicdan yaralayan işler neler ? Eğer bir yolsuzluk veya suç unsuru varsa sen gereğini yaptın mı? Keşan halkına durumu ne zaman açıklayacaksınız? Bu açıklamanın yenir yutulur tarafı yok. Şayet susalım unutulur diyorsan bu iş seni de yer yuta bilesin. Suya yapılan yüzde 78 zammı sorduk yine cevap yok, hadi onu da geçtik, insanların yaşam hakkını insani hak olan sularını kesmeye başladınız" diye konuştu.

"Siz bizim beş yıl içinde yaptıklarımızın tamiratlarını yapamıyorsunuz" diyerek eleştirilerini sürdüren Pekdemir, "Bu arada bir kez daha tebrik ediyorum sizi artık yol onarımlarını çimento beton dökerek yapıyorsunuz o da güzel. Bir de başkan sende yol merakı çok anlaşılan orman işletmenin önünden hastaneye giden yolu bir dolaş istersen. Bunların yanında Kent Meydanı ile örnek gösterilecek müze Keşan’ımıza kazandırıldı. Dönemimiz de 70 km'ye yakın asfalt yol kaplama ile yıllarca yapılmayan kaldırımlar yapıldı. Artı Çarşı, Kunduracılar çarşısı, Demirciler çarşısı, Paşayiğit caddesi düzenlemesi gibi birçok yerin düzenlemesi yapıldı. Keşan Atatürk stadı yeniden yapıldı. Şehrin takımı Keşanspor Amatör Ligden Bal Ligi'ne çıkartılması için sahip çıkıldı ve amacına ulaşıldı. Keşan’ımıza ait 11 mahallemize 21 adet semt sahası, Olimpik yüzme havuzu, Trakya'nın en büyük kapsamlı barınağını tamamlayıp, kullanıma açıldı. Daha aklımıza gelmeyen bir sürü faaliyetler mevcuttur ama sen şimdi bunlara da hayır dersin. Sen yapılanları boşver, Keşan'ın yollarına, sokaklarına, parklarına bak yardımcı olmak için fotoğraflarla paylaşıyoruz” dedi.