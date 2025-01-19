AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı, 2025 yılına ilişkin çalışmaları kahvaltılı toplantıda değerlendirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı'nca Saros Hotel’de düzenlenen kahvaltıya Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve diğer partili üyeler katıldı.

Keşan’daki mevcut çalışmalar ve 2025 yılına yönelik yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu toplantıya katılım yoğun oldu.

Kahvaltıya, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, Edirne İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyesi katıldı. Teşkilat üyeleri, bölgedeki sorunları ve çözüm önerilerini tartışarak fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda, Keşan’da devam eden projelerin durumu gözden geçirilirken, 2025 yılı için izlenecek yol haritası da belirlendi.

Milletvekili Fatma Aksal, Keşan’da halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaların süreceğini ve hep birlikte daha iyi bir Keşan için çalışacaklarının mesajını verdi.