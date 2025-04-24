Edirne'nin Keşan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen coşkulu törenle kutlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı’na Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından program, törenlere Cumhuriyet Meydanı’nda devam edildi.

Törene Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz, Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ, Adalet Komisyonu Başkanı Faruk Demirtaş, milletvekillerinin temsilcileri, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Keşan Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından milletvekillerinin kutlama telgrafları okundu.

Rasim Ergene İlkokulu öğrencisi Eda Derin Akar, günün anlamını vurgulayan bir konuşma yaptı. Akar, “23 Nisan 1920, bağımsızlığımızın simgesi olan TBMM’nin açıldığı gündür. Bu bayram, Atatürk’ün çocuklara hediyesidir. Onun idealleriyle çağdaş uygarlığa ulaşmak için çalışalım” dedi.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ise, “TBMM’nin açılışının 105. yılını kutluyoruz. Egemenlik milletindir. Atatürk, bu günü dünya çocuklarına armağan ederek barış ve kardeşlik mesajı vermiştir. Çocuklarımızı vatansever, donanımlı bireyler olarak yetiştirmek ortak hedefimizdir” dedi.

Tören, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi, Rasim Ergene İlkokulu öğrencilerinin gösterileri, Keşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün halk oyunları ve müzik grubu performanslarıyla sona erdi.