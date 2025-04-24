İstanbul'da Bakırköy Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği “Egemenlik Festivali” üçüncü gününde coşku dolu anlara sahne oldu.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde minikler ve aileleri spor turnuvalarından uçurtma şenliğine, sanatsal faaliyetlerden tiyatro ve dans gösterilerine kadar eğlence dolu bir bayram yaşadı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını çocuklara armağan edişinin 105.yılı Bakırköy’de coşkuyla karşılandı. Bakırköy Belediyesi’nin 21-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Egemenlik Festivali”; tiyatro ve dans gösterileri, sanat faaliyetleri spor turnuvaları, uçurtma şenliği ve eğlence dolu etkinlikleri ile binlerce kişiye bayram neşesini yaşattı.

“Egemenlik Milletin, Gelecek Çocukların” mottosu ile gerçekleşen festivale katılarak etkinliklerde miniklerle zaman geçiren Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ruhunu Bakırköylülerle pekiştirdi.

Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde gerçekleşen spor turnuvasının ardından, “23 Nisan Uçurtma Şenliği” düzenlendi. Özgürlüğün ve güzel dileklerin sembolü olan uçurtmalarını alıp gelen minikler ve aileleri, keyifli bir gün geçirdi.

Egemenlik Festivali’nde çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek hislerini paylaşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 23 Nisan'ın önemine vurgu yaparak, spor turnuvalarını kazanan takımları da tebrik etti.