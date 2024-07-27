Edirne İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde güvenliği sağlamak amacıyla kapsamlı bir operasyon başlattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları, gümrük sahaları ve tır parkları gibi stratejik noktalar başta olmak üzere, 72 farklı noktada yoğunlaşan ekipler, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için 24 saat kesintisiz çalışıyor.

927 PERSONEL GÖREVDE

Operasyona katılan 927 resmi ve sivil jandarma personeli, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkarmak, yasadışı faaliyetlerde bulunan kişileri yakalamak ve vatandaşların huzurunu sağlamak için büyük çaba sarf ediyor.

VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİK

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmeleri için tüm imkanların seferber edildiği belirtildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen denetim ve kontrollerin, il genelinde asayişin sağlanmasında önemli bir rol oynadığı vurgulandı.