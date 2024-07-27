Bu yaz pek çok kentte olduğu gibi Bursa'da da etkili olan aşırı sıcaklıklar, şoförler ve yolcuları isyan etme noktasına getirdi.BURSA (İGFA) - Marmara Bölgesi’nin kalbi olan Bursa da Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi sıcaklardan nasibini aldı. Şoförler ve yolcular adeta isyan etti.

Sıcaklardan nasibini alanların en başında gelen sürücüler, kavurucu sıcakların etkisiyle sık sık motor arızaları yaşamaktan şikayetçi.

Arabalarını köşeye çekip kaputlarını açarak motorun hava almasını sağlayan bir grup sürücü şunları söyledi:

“Havalar çok sıcak. Haliyle bu da arabalarımızın motorlarını etkiliyor ve hararete yakalanıyor. Biz de durduğumuz vakitlerde arabalarımızın kaputlarını açarak motorlarımızın hava almasını sağlıyoruz, kendimize böyle bir çözüm ürettik.”

Öte yandan aşırı sıcaklar toplu taşıma araçlarında da tartışmalara sebep oluyor.

Bazı yolcuların, araçların kalabalık olması sebebiyle klimaların soğutucu etkisini kaybetmesi üzerine şoförleri klimaları açmamakla suçluyor ve bu durum sosyal medyada sık sık karşılaşılan yolcu-şoför tartışmalarına kapı aralıyor.