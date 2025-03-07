Edirne'de İpsala Kaymakamlığı, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi. İpsala DSİ tesislerinde gerçekleşen iftarın ev sahibi Kaymakam Ömer Sevgili, konuklarla yakından ilgilenirken, programa ilçe ve belde belediye başkanları da katılım sağladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -İpsala Kaymakamlığı, şehit aileleri ve gazileri onurlandırmak amacıyla düzenlediği iftar programı İpsala DSİ tesislerinde gerçekleştirildi.

iftarın ev sahipliğini İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili yaptı.

İftara katılan şehit aileleri ve gazilerle bire bir ilgelenen Kaymakam Sevgili, Ramazan ayını tebrik etti. İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü ve Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz'in de katılım sağladığı programda, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiği vurgulandı.