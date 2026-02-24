İpsala Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Kemal Kutlubay, 75 oy alarak yeniden başkan seçildi. Rakibi Hayrullah Usta 63 oyda kaldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda gerçekleştirilen olağan genel kurul, yoğun katılım ve demokratik atmosferiyle dikkat çekti. İpsala Belediye Düğün Salonu'nda yapılan seçimlerde mevcut başkan Kemal Kutlubay ile Hayrullah Usta yarıştı.

Divan kurulunun oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda adaylar projelerini üyelerle paylaştı. Konuşmaların ardından sandık başına geçildi.

140 ÜYE SANDIĞA GİTTİ

Toplam 150 üyeden 140'ının oy kullandığı seçimde yüksek katılım oranı dikkat çekti. Oy sayımı sonucunda sandıktan Kemal Kutlubay 75 oy, Hayrullah Usta 63 oy, geçersiz oy 2 Bu sonuçla Kutlubay, rakibine 12 oy fark atarak yeniden başkanlığa seçildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yapan Kemal Kutlubay, kendisine destek veren vermeyen tüm üyelere teşekkür ederek, yeni dönemde de şoför esnafının sorunlarının çözümü için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Bu sonuçlarla birlikte mevcut başkan Kemal Kutlubay, rakibine 12 oy fark atarak İpsala Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı görevine yeniden seçildi. Kutlubay, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, tüm üyelere teşekkür ederek yeni dönemde şoför esnafının sorunları için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.