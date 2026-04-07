Edirne siyaset dünyası ve Meriç halkı, sevilen bir ismini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Meriç İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Dalkıran, doğup büyüdüğü topraklarda dualar ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Meriç İl Genel Meclis Üyesi olarak görev yapan ve bölge halkı tarafından sevilen siyasetçi İbrahim Dalkıran, vefatının ardından Adasarhanlı köyünde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı. Meriç ilçesinin ve İl Genel Meclisi'nin tecrübeli isimlerinden İbrahim Dalkıran, hayatını kaybetti. Dalkıran'ın vefatı, Edirne siyaset camiasında ve Meriç genelinde büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Törene; Edirne Valisi Yunus Sezer, Dalkıran'ın ailesi, mesai arkadaşları olan İl Genel Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, çevre köy muhtarları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Vali Sezer, cenaze namazı öncesinde Dalkıran ailesine taziyelerini ileterek acılarını paylaştı. Dalkıran'ın naaşı, omuzlar üzerinde Adasarhanlı köy mezarlığına taşındı.