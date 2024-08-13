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Edirne Düşünce Günleri’nin ikincisi, Edirne Belediyesi, TAKSAV Edirne İl Temsilciliği ve Dönüşüm Logos ekibinin ortak çalışmalarıyla 26- 30 Ağustos tarihlerinde; kentin önemli kültürel ve tarihi alanlarında 12 atölye çalışmasıyla gerçekleştirilecektir. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA ) -Edirne’nin yerel, kültürel değerlerini; felsefe, psikoloji, tarih, arkeoloji, edebiyat, müzik, el sanatları gibi çeşitli alanlarda atölyeler tasarlayarak tanıtmak ve kentteki insanların özgür düşünceyle kültürel gereksinimlerini karşılamak amacıyla yapılacak etkinlik 15 yaş üstü 75 katılımcıyla gerçekleştirilecektir.