Edirne İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, 2025 yılı sektör raporunda et fiyatlarındaki artış, kredi erişim zorlukları, destek kesintileri, orman arazilerindeki işletme riskleri ve mera tahribatı gibi sorunlara çözüm önerileri sundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, 2025 yılı sektör sorunları ve çözüm önerileri raporunu yayımladı.

Raporda, küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınma için kritik sorunlar ile çözüm yolları sıralandı.

Sorun: Et Fiyatlarındaki Artış İklim değişikliği ve maliyet artışları nedeniyle kırmızı et fiyatları 2024’te yüzde 75’in üzerinde yükseldi. Küçükbaş eti tüketimi, toplamın yüzde 10-15’ini oluşturuyor. Çözüm: Küçükbaş eti tüketimini artırmak için ulusal kampanyalar düzenlenmeli, kamu yemekhanelerinde kullanımı teşvik edilmeli ve Et ve Süt Kurumu’nun alım garantisi sağlanmalı.

Sorun: Küçük İşletmelerin Kredi Erişim Zorlukları Küçük aile işletmelerinin yüzde 40’ı teminat eksikliği nedeniyle kredi alamıyor. Çözüm: Üreticilere öncelikli kredi, düşük özkaynak oranı (yüzde 10’un altında), güncel maliyetlere uygun limitler ve alternatif teminat sistemleri sunulmalı.

Sorun: Desteklemelerde Aşılama ve Küpeleme Kesintileri Aşılama ve küpeleme masrafları, destekleri sıfırlıyor ve üreticiyi kayıt dışılığa itiyor. Çözüm: Bu masraflar ayrı bir fondan karşılanmalı, küpeleme sistemi hayvan refahına uygun yeniden tasarlanmalı.

Sorun: Orman Arazilerindeki İşletmelerin Kapatılma Riski Orman arazilerindeki küçükbaş işletmeleri kapatılma tehdidiyle karşı karşıya, ancak bu işletmeler yangın önlemede etkili. Çözüm: Kalıcı yapı olmaksızın faaliyet izni verilmeli, orman ekosistemine katkıları için mevzuat düzenlenmeli.

Sorun: Meraların Amaç Dışı Kullanımı Mera alanı 2002’de 14,6 milyon hektardan 2023’te 11,7 milyon hektara düştü; enerji ve maden projeleri tahribata yol açıyor. Çözüm: ÇED raporlarına hayvancılık etkisi analizi eklenmeli, mera sulama projeleri teşvik edilmeli.