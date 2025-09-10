Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, MESS Yarınım Burs Programı ile 10 yılda 50 bin meslek liseli gence ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en büyük ve köklü işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), sosyal fayda anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle Türkiye’nin yarınlarına yatırım yapmayı sürdürüyor.

MESS öncülüğünde kurulan MESS Eğitim Vakfı da bu vizyon doğrultusunda mesleki ve teknik eğitime yönelik projeleri ve deprem bölgesindeki meslek liseli öğrencilere destekleriyle ülkemizin kalkınmasına stratejik katkı sunuyor.

MESS Eğitim Vakfı, alanındaki en büyük burs programı MESS Yarınım ile MESS üyesi işletmelerde çalışanların mesleki ve teknik liselerde eğitim gören çocuklarına karşılıksız burs desteği sunuyor. 10. yılını kutlayan MESS Yarınım Burs Programı, burs desteğiyle şimdiye dek Türkiye genelinde 50 bin gence ulaştı.

Türkiye’deki her üç meslek lisesinden birinde en az bir MESS Yarınım bursiyeri bulunuyor.

Genel eğilimde mesleki eğitimdeki öğrenci sayıları azalırken, MESS Yarınım Burs Programı metal sektörüne olan ilgiyi artırarak hem sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacına yanıt veriyor hem de gençlerin geleceğine istikrarlı ve sürdürülebilir bir katkı sunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol; MESS Mesleki Eğitim Burs Programı ile 10 yılda ülkemizin dört bir yanından 50 bin bursiyerine burs desteği sağladıklarını söyledi. "Memnuniyetle görüyoruz ki MESS üyelerimizin çalışanlarının çocukları eğitim tercihlerinde giderek daha fazla metal alanlarını seçiyor" diyen Akkol, "MESS Mesleki Eğitim Bursu’nun başladığı ilk yıllarda bursiyerlerin yüzde 35’i metal sektörüne yönelik alanlarda eğitim görürken, bu oran her yıl düzenli olarak artarak 2024-2025 döneminde yüzde 60 seviyelerine kadar yükseldi. Bu dikkat çekici artış, sadece bir istatistik değil; yönlendirme gücü yüksek bir sosyal yatırımın göstergesi. Bu tablo, MESS ailesinin genç kuşaklarının, geleceğin sanayisini omuzlamaya hazırlandığını gösteriyor. MESS bursiyerlerimiz, yarının güçlü ve rekabetçi metal endüstrisinin temelini oluşturuyor. Bu vesileyle hem bursiyerlerimize hem de tüm öğrencilere yeni eğitim-öğretim döneminde başarılar diliyorum” diye konuştu.