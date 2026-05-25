Portekiz'de düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda Konya Büyükşehir Belediyesporlu Havva Sena Tokmak, 40 kiloda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocu Havva Sena Tokmak, Portekiz'in Faro şehrinde gerçekleştirilen Ümitler Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu. 33 ülkeden 597 sporcunun katıldığı organizasyonda milli takım adına mücadele eden Havva Sena, 40 kiloda altın madalya kazanarak hem Konya'ya hem de Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

Turnuvaya seri başı ve favori sporculardan biri olarak başlayan Havva Sena, ilk karşılaşmasında İspanyol rakibini ipponla (tam puanla) mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı final müsabakasında Fransız rakibini de yenmeyi başaran başarılı sporcu, adını finale yazdırdı.

Final müsabakasında turnuvanın diğer favori isimlerinden Brezilyalı rakibiyle karşılaşan Havva Sena Tokmak, üstün performansıyla mücadeleden galibiyetle ayrılarak Avrupa Kupası şampiyonluğunu elde etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Havva Sena'nın başarısının gurur verici olduğunu belirterek, 'Sporcumuz, kazandığı şampiyonlukla hem şehrimize hem de ülkemize Kurban Bayramı öncesi büyük gurur yaşattı. Havva Sena'nın gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin sporla gelişimini desteklemeye, onların ulusal ve uluslararası arenalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeleri için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Sporcumuzu, ailesini ve emeği geçen antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum' ifadelerini kullandı.

Bu yıl katıldığı dört Avrupa Kupası organizasyonundan da madalya ile dönen Havva Sena Tokmak, Çekya, Antalya ve Berlin'de bronz madalya kazanmıştı. Portekiz'deki altın madalya ile birlikte uluslararası arenadaki istikrarlı başarısını sürdürdü.