İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, ecdat yadigârı Haseki Bostan Hamamı'nın restorasyon çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Literatürde Bostan Hamamı veya Çifte Hamam olarak da bilinen yapının, Hürrem Sultan'ın Haseki Külliyesi ve Davutpaşa Külliyesi medrese yapısı ile aynı aks üzerinde yer aldığı, ancak bağımsız bir yapıya sahip olduğu belirtildi. Yapının tarihi, Fatih Vakfiyesi'ne dayanarak 15. yüzyıl ortalarına tarihlendiriliyor.

Valiliğin 'Yadigâr' projesi kapsamında yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında Külhan mahali ve tehlike arz eden moloz taş duvarlar sökülüp ahşap çatı ile kaplanırken, yapı beden duvarları enjeksiyon yöntemiyle güçlendirildi. Erkekler ve kadınlar bölümlerinde soğukluk mahalleri restore edilerek döşeme ve temel imalatlarının yenilendiği restorasyonda, kubbe ve duvarlar güçlendirilip, özgün fil gözü boşlukları açıldı, üst kubbe fenerleri oluşturuldu. Sıcaklık ve ılıklık bölümlerinde çelik konstrüksiyon ve kireçarme döşemeler yapıldı, kalemişi ihyaları tamamlandı.

İstanbul Valiliği, projenin medeniyet mirasını gelecek kuşaklara taşımak ve ecdada vefa göstermek amacıyla yürütüldüğünü vurguladı.