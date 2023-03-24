E-ticaret yazılımları, özel e-ticaret çözümleri ve tasarım hizmetleri sunan Ticimax, Türkiye’nin lider bilişim teknolojileri dağıtım grubu Index Grup’un halka açık şirketlerinden İndeks Bilgisayar ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında İndeks Bilgisayar, Ticimax’ın Türkiye’deki tek yetkili distribütör firması oldu.

Bilişim teknolojileri sektöründe 23 yıldır açık ara lider olan İndeks Bilgisayar ile Türkiye’nin en gelişmiş e-ticaret altyapısıyla Türkiye’deki firmaların küresel pazara açılmasına yardımcı olan Ticimax’ın gerçekleştirdiği iş birliği, online kanallar üzerinden ürün satmak isteyen firmaların Ticimax teknolojilerine daha kolay ulaşmasını sağlayacak. İndeks Bilgisayar, Ticimax’ın bulut tabanlı e-ticaret ve e-ihracat altyapısı, WMS, Native Mobil Aplikasyon ve e-ihracat modülü gibi çözümlerini e-ticaret ve e-ihracat yapmak isteyen kişi ve kurumlarla buluşturacak.

İndeks Bilgisayar Genel Müdürü Banu Sürek, konuyla ilgili şunları söyledi: “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle pandeminin etkisiyle e-ticaret müthiş bir ivme kazandı. E-ticaret sektörünün hacmi 2022 yılında bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 100 arttı. İndeks Bilgisayar olarak yükselen bu trendi takip ediyor, e-ticareti ve e-ticaretle kol kola ilerleyen lojistik gibi tamamlayıcı alanları her zaman odağımızda tutuyoruz. Bu noktada geliştirdiği altyapısı ve elde ettiği başarılarıyla e-ticaret alanında sektöre yepyeni bir bakış açısı getiren ve e-ticaret siteleri için altyapı desteği sağlayan Ticimax’ın distribütörlüğünü üstlenmekten mutluluk duyuyoruz. 15 yılı aşkın süredir Türkiye’nin dört bir yanındaki büyük, orta, küçük ölçekli pek çok firmayı e-ticaretle buluşturan bir sektör tecrübesine sahip olan ve yazılımını müşteri geri bildirimleri ile sürekli geliştiren Ticimax ile birlikte ülkemizde e-ticaret alanına adım atan kişi ve kurumların tüm dünyaya ulaşabilmesine destek olacağımız için heyecanımız büyük.”

Geleceğin teknolojilerini takip eden, yerli ve yabancı 15 binin üzerinde e-ticaret ve e-ihracat sitesine altyapı sağlayan ve e-ticarette uçtan uca her kademede hizmet ve çözümler sunan Ticimax’ın Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Türkiye’de e-ticaret pazar büyüklüğüne ilişkin ilk rapor 2013 yılında Bilişim Sanayicileri Derneği’nce (TÜBİSAD) yayınlanmıştı ve bu raporda Türkiye’nin e-ticaret pazar büyüklüğü 14 milyar TL olarak açıklanmıştı. E-ticaret pazarı 2022 sonu itibariyle 700 milyar TL’yi aştı. Böylece Türkiye’de 10 yıllık süreçte e-ticaretteki büyüme 50 kat olarak gerçekleşti. Sektör 2023 yılında ise en az yüzde 50 büyüme bekliyor. 2023 sonu pazar büyüklüğü olarak ilk kez trilyonlu rakamları göreceğiz. E-ticaret yapan işletme sayısı ise 2023 sonunda 1 milyonu aşmış olacak. Türkiye’nin lider bilişim teknolojileri distribütörü İndeks Bilgisayar ile yaptığımız distribütörlük anlaşmasından dolayı mutluyuz. Amacımız teknoloji sektörünün farklı alanlarında hizmet veren paydaşlarıyla birlikte sektördeki bu hızlı ve istikrarlı büyüme atmosferini daha da yukarı çıkartmak. Bu stratejik anlaşmanın daha çok işletmenin e-ticaret ve e-ihracat ile dünyaya ulaşmasını sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

www.index.com.tr

1989 yılında “Türkiye’nin Bilişim Kaynağı” olma vizyonuyla kurulan İndeks AŞ, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren, Türkiye’nin lider bilişim teknolojileri distribütörüdür. İndeks AŞ; güçlü yönetim kadrosu, dünyanın lider teknoloji markalarıyla kuvvetli ilişkileri, çok geniş ve katma değerli ürün portföyü, sağlam lojistik ve finansal yapısı ile sektörde 23 yıldır açık ara liderliğini koruyor. İndeks AŞ; Apple, HP, Lenovo, Oppo, OnePlus, Canon, LG, Microsoft, Intel, Asus, Acer, Epson, Western Digital, Sandisk, Kingston, Panasonic ve Netatmo gibi dünyanın lider teknoloji markalarını 8000’i aşkın iş ortağı ile Türkiye’nin her noktasına ulaştırıyor. Teknoloji sektöründe her zaman ilklerin öncüsü olan İndeks AŞ, “INDES” koduyla 2004 yılı haziran ayından bu yana BIST’te işlem görüyor.

www.ticimax.com

Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş. ağırlıklı olarak e-ticaret yazılımları, özel e-ticaret çözümleri ve tasarım hizmetleri vermek üzere 2005’te kurulmuştur. Ticimax, güçlü altyapısı, 15 yılı aşkın tecrübesi ve 200+ uzman personeli ile müşterilerinin e-ticaret alanındaki rekabetlerini güçlendirmesine yardım etmektedir. Geliştirilen güçlü altyapısı ile kullanıcılarına yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de satış yapma imkanı sağlamaktadır. 3 Ar-Ge merkezi ile altyapısına yenilikler katmakta ve yazılım güncellemeleri sunmaktadır. Ticimax sadece e-ticaret yazılım satışı yapmayıp aynı zamanda e-ticaret sektörüne katkı sağlamak amacıyla Türkiye’de 50’den fazla ilde toplamda 300’den fazla e-ticaret konferansı, seminer ve binlerce eğitim düzenlemiştir.