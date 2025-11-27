Balıkesir Büyükşehir Belediyesi e-spor ve robotik kodlama eğitimleri ile gençleri yeni döneme hazırlıyor. Her fırsatta gençlerin her alanda eğitimi için çabalayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, TECH10 Teknoloji Eğitim Merkezinin çalışmalarını yakından takip ediyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, gençlerin teknoloji alanında ilerleyebilmesi için hayata geçirdiği Tech10 Teknoloji Merkezi yeni dönem eğitimleri ile gençleri eğitmeye hazırlanıyor.

E-spor ve robotik kodlama eğitimleri ile teknolojik gelişmelere ayak uydurması sağlanan gençler, geleceğe yön vermeye devam ediyor. 24 Kasım'da başlayan başvurular 3 Aralık'a kadar devam edecek.

PROFESYONEL E-SPOR BİLGİLERİ BU EĞİTİMDE

Profesyonel eğitmenlerden eğitim alacak olan katılımcılar bu eğitimlerle e-spor ekosistemini tanıyacak, profesyonel e-sporcu yaşamını öğrenecek, oyun farkındalıkları artacak ve e-spor kariyeri için rehberlik almış olacak. 1 ay boyunca her hafta Cuma-Cumartesi-Pazar günleri 15.00-18.00 saatleri arasında devam edecek olan eğitimlere 14-25 yaş aralığındaki e-spora meraklı ve profesyonel e-spor kariyerine dair bilgi edinmek isteyen bütün gençler başvuru yapabilecek. Sporcular seçtikleri oyun türleri arasında tercih yaparak kendilerini geliştirebilecek.

Eğitim süresince e-spor ekosistemi, takım iletişimi, oyun içi strateji, profesyonel oyunculuk disiplinleri, refleks-koordinasyon çalışmaları, takım taktiği oluşturma, maç analizi ve oyun bilinci konuları işlenerek bu konuda sporcuların eğitilmesi sağlanacak. Eğitim sonunda katılımcılar e-spor alanında geleceğe yönelik kendi gelişim planlarını oluşturabilecek.

3 DÜZEYDE 6 FARKLI ATÖLYE

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 3 ayrı kategoride oluşturulan robotik kodlama programı birbirinden farklı konuları içeriyor.İlkokul düzeyindeki öğrenciler için mBot Robotlarla Akıllı Rotalar Atölyesi, ortaokul düzeyindeki öğrenciler için Enerji Avcıları: Robotik Kodlama ile Yenilenebilir Enerji Atölyesi, Güvenli Şehir Mucitleri: Akıllı Trafik Sistemleri Atölyesi, Yeşil Kahramanlar: Robotik Kodlama ile Akıllı Tarım Atölyesi ve Kodla Hayat Kurtar: Afet ve Güvenlik Teknolojileri Atölyesi, lise düzeyindeki öğrenciler için Python ile Geleceği Kodla Atölyesi olmak üzere 6 ayrı atölye olarak hizmet verecek. İçeriklerinin oldukça zengin olduğu atölyeler robotik kodlama alanında öğrencilere donanım kazandıracak.