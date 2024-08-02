e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı 66 milyonu aştı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin Dijital Yüzü e-Devlet Kapısı'nın Kullanıcı Sayısı 66 Milyonu Aştı!

Kullanıcı odaklılığı ve hayatı kolaylaştıran 8 binden fazla dijital hizmeti ile dünyanın en iyilerinden biri olan e-devlet kapısı vatandaşlarla büyümeye devam ediyor.

e-Devlet Kapısı hizmete girdiği tarihten itibaren vatandaşların işlerini kolaylaştırırken zamandan da tasarruf etmelerini sağladı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi'nden yapılan açıklamada, vatandaşlara en üst düzeyde nitelikli, hızlı ve güvenli hizmet sunabilmek için var gücüyle çalışmaya ve DijitalTürkiye'ye öncülük etmeye devam edeceklerini kaydetti.

e-Devlet Kapısı hizmete girdiği tarihten itibaren vatandaşların işlerini kolaylaştırırken zamandan da tasarruf etmelerini sağladı.