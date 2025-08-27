TÜİK’in 2025 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, Türkiye’de internet kullanım oranı yüzde 90,9’a ulaştı. E-devlet hizmetleri yüzde 76,1, e-ticaret ise yüzde 55,7 oranında benimsenirken, WhatsApp yüzde 88,6 ile en çok kullanılan sosyal medya platformu oldu. İşte dijitalleşmenin Türkiye’deki son durumu...ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması sonuçlarını yayımladı.

Araştırma, 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım alışkanlıklarından e-devlet ve e-ticaret trendlerine kadar dijitalleşmenin Türkiye’deki fotoğrafını çekti. TÜİK’in verileri, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir eşik atladığını, özellikle e-devlet ve e-ticaretin günlük yaşamda giderek daha fazla yer edindiğini ortaya koydu.

İNTERNET KULLANIMI REKOR SEVİYEDE

2025’te internet kullanım oranı, 2024’teki yüzde 88,8 seviyesinden yüzde 90,9’a yükseldi. Cinsiyet bazında erkeklerde bu oran yüzde 93,6, kadınlarda ise yüzde 88,2 olarak gerçekleşti. Dijitalleşme sürecinde kadınların erkeklere kıyasla biraz geride olduğu gözlense de, genel kullanım oranındaki artış dikkat çekti.

Son 12 ayda e-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yüzde 76,1’e ulaştı. Erkeklerde bu oran yüzde 82,8, kadınlarda yüzde 69,5 olarak kaydedildi. Yaş gruplarına göre en yüksek kullanım yüzde 92,8 ile 25-34 yaş aralığında, en düşük ise yüzde 29,6 ile 65-74 yaş grubunda görüldü. E-devlet hizmetlerinin en yaygın kullanım amacı yüzde 68,5 ile kişisel bilgilere erişim olurken, bunu yüzde 53,6 ile randevu/rezervasyon işlemleri ve yüzde 46,4 ile kamu kurumlarından bilgi edinme takip etti.

İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı, 2024’te yüzde 51,7 iken 2025’te yüzde 55,7’ye yükseldi.

Erkeklerde yüzde 59,1, kadınlarda yüzde 52,3 olan bu oran, son 3 ayda alışveriş yapanların yüzde 42,3’ünü kapsıyor. Ancak e-ticaret yapan bireylerin yüzde 29’u sorunlarla karşılaştı; en sık şikayetler yüzde 12,7 ile geç teslimat ve yüzde 11,8 ile yanlış/hasarlı ürün teslimatı oldu.

SOSYAL MEDYA LİDERİ WHATSAPP

İnternet üzerinden eğitim, mesleki veya özel amaçlı öğrenme faaliyetlerine katılanların oranı 2024’e göre 3,9 puan artarak yüzde 17,7’ye ulaştı. Kadınlar (yüzde 18,0) bu alanda erkeklerden (yüzde 17,5) biraz daha aktif. Sosyal medyada ise WhatsApp yüzde 88,6 ile liderliğini korurken, YouTube (yüzde 72,9) ve Instagram (yüzde 68,1) en çok kullanılan diğer platformlar oldu. Erkekler WhatsApp’ı yüzde 91,3, kadınlar ise yüzde 85,9 oranında tercih etti.

Çevrimiçi hizmetlere erişim için elektronik kimlik kullanan bireylerin oranı yüzde 15,6 ile sınırlı kaldı. Erkeklerde yüzde 18, kadınlarda yüzde 13,3 olan bu oran, sistemin henüz geniş kitlelerce benimsenmediğini gösteriyor. Ancak güvenli dijital kimlik sistemlerinin gelişmesiyle bu oranın artması bekleniyor.