Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla yürüttüğü yıkım çalışmalarına destek veriyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Derince İlçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde 1999 Marmara Depremi sonrasında ağır hasar alan bir yapının yıkımını gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’yi depreme hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can güvenliği için tehdit oluşturan binaların yıkım işlemlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Derince Sırrıpaşa Mahallesi Seka Sokak No:18 (1605 ada, 1 parsel) adresinde yer alan ve uzun süredir kullanım dışı olan yapı, güvenlik riski oluşturması nedeniyle Derince Kaymakamlığı tarafından tahliye edildi. Aboneliklerin sonlandırılmasının ardından Derince Belediyesi tarafından yıkım kararı alınan bina için, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden araç ve ekipman desteği talep edildi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN ARAÇ VE EKİPMAN DESTEĞİ

Talep üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yıkımın sorunsuz ilerlemesi için gerekli araç ve gereç desteğini sağladı. Yıkım işlemleri, kontrollü ve güvenlik önlemleri çerçevesinde devam etti.

Yıkım sırasında oluşan inşaat yıkıntı atıkları, çevreye zarar vermeden düzenli depolama alanlarına taşınıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki riskli ve hasarlı yapıların ortadan kaldırılması yönündeki çalışmalara, ilçe belediyeleriyle koordinasyon içinde katkı sunmaya devam edecek.