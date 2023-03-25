Emekli maaşı 5 Bin 500 lira alana iyi, 7 bin 500 lira alan emekliye kötü haber. En düşük emekli maaşı 7 Bin 500 liraya çıkartılmasıyla ilgili karar Meclis'e taşındı detaylar da ortaya çıktı. 5 Bin 500 lira alan 2 Bin lira zam alırken, 7 bin 449 lira alan emekli ise sadece '1' lira zam yapılacak.

7 Bin 449 lira maaş alan emekliye sadece 1 lira zam.

Emekliye kötü haber. İşte o detaylar

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL’ye çıkarılmasına yönelik açıklamanın ardından gözler 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere çevrildi. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklinin durumu ne olacak? Söyleyelim onlara "kötü"haber geldi.

En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL’den 7 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Zam, Hazine yardımı şeklinde yapılacak. Yasa teklifi hazırlandı, düzenleme Meclis'e sevk edildi.

7 BİN 500 LİRANIN ÜZERİNDE MAAŞ ALANA ZAM YOK

Peki 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliye zam yok...Onlara kötü haber var. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliler için bir zam açıklaması yapılmadı.

Örneğin aylığı 5 bin 500 lira olan bir emekli 2 bin lira zam alırken, 7 bin 499 lira aylıklı emekliye sadece '1' lira zam alacak. Emekli aylığı 6 bin 500 lira olanlar 'bin TL', 7 bin lira olanlar 500 TL zamla yetinecek. Aylığı 7 bin 501 lira olan emekli ise hiç zam alamayacak.13.5 milyon emeklinin yaklaşık 7-8 milyonunun en düşük emekli aylığını alacağı ifade ediliyor.

ZAMDA TABAN MAAŞ AYRINTISI

Kök maaşı 7 bin 500 liranın altında olan emekliler, maaşları bu rakama ulaşana kadar yapılacak zamları, Taban maaşlarına eklenecek şekilde alacak.

NTV'nin aktardığı habere göre; örneğin kök maaşı 5 bin 500 lira olan bir emekliye, temmuz ayında yüzde 30 zam yapıldığını varsayalım. Bu zam 7 bin 500 lira üstünden değil 5 bin 500 lira üstünden yansıtılacak.

Emeklinin kök maaşı yüzde 30 zam sonrası 7 bin 150 TL olacak. Ancak en düşük maaş 7 bin 500 TL olduğu için yine 7 bin 500 TL maaş almaya devam edecek. Aradaki farkı Hazine karşılayacak.

Yani emekliye 7 bin 500 liranın üzerine yüzde 30 zam yapılıp 9 bin 750 lira maaş verilmeyecek.

Ancak diyelim en düşük maaş temmuzda 8 bin liraya yükseltildi. Yüzde 30 zam sonrası kök maaşı 7 bin 150 lira olan emekli 8 bin lira maaşa hak kazanacak.Kısacası, 5 Bin 500 liralık maaş, kök maaş olacak, yıllara göre 7 bin 500 lirayı geçinceye kadar zam alamayacak. Maaş 7 Bin 500 lira olarak devam edecek. Kök maaşa yıllara göre yapılan zamlarda 7 bin 500 lirayı geçtiği andan itibaren zamlar kayda geçeçek.