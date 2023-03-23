AgeSA, Şikayetvar’ın bu yıl 8. defa düzenlediği 1.5 milyonu aşkın anket verisinin baz alındığı “Müşteri Deneyim Endeksi” araştırması sonucuna göre belirlediği Achievement in Customer Excellence (A.C.E.) Awards’tan ödülle döndü. 2015 yılından bu yana 60 farklı sektörden müşteri deneyimini yöneten ulusal ve uluslararası markaların ödüllendirildiği A.C.E Awards’ta, bu yıl ödül alan 113 kurumun arasında yer alan AgeSA, "Emeklilik ve Hayat Sigorta" kategorisinde sektörün en iyisine verilen Diamond Ödül’e layık görüldü.

AgeSA’da kullanıcı memnuniyetine büyük önem verildiğinin altını çizen AgeSA Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Berkant Dişcigil, ödülle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Kurulduğumuz günden bu yana müşterilerimizin memnuniyetini ön planda tutan bir kurumuz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını önemsiyor, buna yönelik çözümler geliştiriyoruz. Operasyonel sürecimizde ve hizmetlerimizde yükselen bir grafik çiziyoruz. Dolayısıyla bu yaklaşımımızın ödüllerle taçlandırılması bizim için gurur kaynağı oluyor. Ayrıca Şikayetvar’ın düzenlemiş olduğu A.C.E. Awards’tan aldığımız ilk ödül de bu değil, daha önce de sektördeki liderliğimizi gösteren Diamond Ödül’ünün sahibi olmuştuk. Sektörümüzdeki öncü konumumuzu sürdürerek, müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılamaya devam edeceğiz.”

AgeSA Hayat ve Emeklilik Hakkında

AgeSA Hayat ve Emeklilik, Sabancı Holding ile iki yüz yıllık sigortacılık geçmişi olan Belçikalı sigorta şirketi Ageas’ın ortaklığıdır. AgeSA aynı zamanda halka açık bir şirket olup, hisseleri "AGESA" koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. AgeSA, bireylerin tasarruf ve birikim ihtiyaçları için bireysel emeklilik ürünleri sunmaktadır. Aynı zamanda, müşterilerine sunduğu hayat ve kaza sigortası ürünleriyle de yaşamın getirebileceği beklenmedik risklere karşı bireyleri ve ailelerini güvence altına almaktadır.