Hollywood yıldızı Dwayne Johnson kızlarının kendisine makyaj yaptığı eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı.BURSA (İGFA) - 'Hızlı ve Öfkeli' serisi, 'Jumanji: Vahşi Orman' gibi yapımların güçlü karakterlerine hayat veren, 'The Rock' lakaplı dünyaca ünlü aktör Dwayne Johnson'ıneğlenceli anları kısa sürede gündem oldu.

KIZLARINI KIRMADI

İki kasırgayla başlayan şey, Jazzy ve Tia'nın "Baba, sana biraz göz farı sürebilir miyiz?" demesi ve benim de - "Evet ama çabuk yap ve harika olsun, çünkü spor salonuna gitmem gerek" sözleriyle paylaştı.

SEVENLERİNDEN TAM NOT

Kızlarının her zaman küçük olmayacağını ya da büyüdüklerinde babalarıyla takılmak istemeyeceklerini ifade eden Johnson, takipçilerinden de tam not aldı.

https://twitter.com/TheRock/status/1880800482060382451