Düzce Belediyesi, Aziziye Mahallesi’nde 3.800 m² alana sahip, 138 tezgahlı ve fuar alanı olarak da kullanılacak modern pazaryerinin temelini attı.

DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin ticaretine ve sosyal yaşamına değer katacak projelerine bir yenisini ekleyen Düzce Belediyesi, modern pazaryeri projelerinden bir tanesini daha hayata geçiriyor. Aziziye Mahallesi’nde inşa edilecek olan Tuhafiyeciler Pazaryeri’nin temeli, geniş katılımlı bir törenle atıldı. Merkez pazaryerinin hemen yanında yükselecek olan modern pazaryeri aynı zamanda fuar alanı olarak kullanılacak.

VALİ ASLAN: DÜZCE’NİN DİNAMİZMİNE YAKIŞACAK BİR HİZMET

Düzce’nin ticaretine ve sosyal yaşamına katkı sağlayacak projelerden biri olan pazaryeri, merkez pazaryerinin yanında konumlanacak. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, projenin tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla finanse edildiğini ve çatısına kurulacak güneş panelleriyle enerji ihtiyacının büyük ölçüde karşılanacağını belirtti.

Törende konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, yatırımın şehrin dinamizmine yakıştığını vurgularken, AK Parti MKYK Üyesi ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, projenin Düzce’nin yüz akı yatırımlarından biri olacağını ifade etti. Milletvekili Ercan Öztürk ise iki pazaryeri arasında yeşil alan önerisinde bulundu.

81 GÜNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Toplam 3.800 m² alana sahip olacak Tuhafiyeciler Pazaryeri’nde 138 tezgah yer alacak. Yapı, 20 metre eninde, 190 metre boyunda ve 6 metre yüksekliğinde olacak şekilde çelik konstrüksiyonla inşa ediliyor. Üstü sandviç panelle tamamen kapalı, yan cepheleri ise ihtiyaç halinde kapanabilir olacak.

3x5 metre ölçülerindeki tezgahlar arasında 3 metrelik dolaşım alanları, otopark yerleri, bay-bayan ve engelli tuvaletleri, bebek bakım odası, mescit, zabıta noktası ve çay ocağı gibi sosyal alanlar da projede yer alacak.

Törenin sonunda, Düzce İl Müftü Yardımcısı Talha Demirkaya’nın duası ile temel atma işlemi gerçekleşti. Projenin, kış aylarına girmeden tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.