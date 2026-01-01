Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime 2 Ocak Cuma günü (yarın) ara verildi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışının şiddetini artırması sebebiyle öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla tatil kararı alındığı belirtildi.

Valilik, sosyal medya üzerinden paylaştığı samimi mesajla eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının kentte etkili olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, eğitim öğretimin pazartesi günü kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.