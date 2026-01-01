Bunlar da ilginizi çekebilir

Paylaşımında Filistin halkıyla dayanışma mesajı veren Bakan Yerlikaya, 'Kazanan Gazze olacak, kazanan insanlık onuru olacak' sözleriyle yürüyüşün taşıdığı anlamı vurguladı. Aynı acıyı ve umudu paylaşan Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Yerlikaya, zulme karşı vicdanın, insanlığın ve barışın sesi olmaktan vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, büyük yürüyüşte görev yapan güvenlik personelini 'kahraman' olarak nitelendirerek, 'Allah razı olsun' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Galata Köprüsü'nde kurulan Mobil Güvenlik Merkezi'nden yaptığı paylaşımla Filistin'e destek yürüyüşüne ve yürüyüşte görev alan güvenlik güçlerine dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Galata Köprüsü'ndeki Mobil Güvenlik Merkezi'nden yaptığı paylaşımda, Filistin'e destek yürüyüşünde görev alan güvenlik güçlerine teşekkür etti. Yerlikaya, 'Sinmiyoruz, susmuyoruz. Filistin'i unutmuyoruz' sözleriyle zulme karşı duruşun süreceğini vurguladı.

