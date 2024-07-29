Düzce'de meydana gelen zincirleme kazada biri çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandıSefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kaza gece saatlerinde Düzce Merkez Bahçeşehir Bağlantı Yolunda Metek Toki ışıklı kavşakta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Bahçeşehir istikametine seyirhalinde olan N.E. idaresindeki 67 ADY 677 plakalı cip ile Düzce Merkez istikametine giden C.V. yönetimindeki 81 AH 271 plakalı otomobil ve kavşak içerisinde bulunan S.E. kontrolündeki 06 CCH 181 plakalı 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada toplamda birisi çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazada yaralananlara yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldılar.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.