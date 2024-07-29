Avrupa’nın en büyük projesi kapsamında denizde 57 hektarlık alan temizlendi, 28 bin kamyon dolusu çamur da deniz ekosisteminden uzaklaştırıldıKOCAELİ (İGFA) - Avrupa’nın en büyük çevre dönüşüm projelerinden biri olan İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında 1 adet Cutter Suction Dredger gemisi, 3 terfi istasyonu ve 8 kilometre boru hattı kullanılarak çıkartılan çamur, 70 dönüm alanda kurulan şantiyede belirlenen sahaya getiriliyor. Gelen çamura polimer dozajlanarak flokülasyon işlemine tabi tutuluyor ve geotekstil tüplerde yüzde 60 kuruluğa getiriliyor. İzmit Körfezi’nden 8 milyon ton dip çamurunun karaya çıkarılması hedeflenen çalışmada şuana kadar 57 hektarlık alan temizlendi.

DÜZENLİ OLARAK ÖLÇÜMLER YAPILIYOR

Geotekstil tüplerden düzenli olarak numune alımı ve yükseklik ölçümleri yapılıyor. Alınan numuneler, kuru madde tayini analizi yapılması için akredite laboratuvara gönderiliyor. Kriterlere uygun bulunan numunelerin bulunduğu geotekstil tüplerdeki çamur daha sonra bertaraf işlemine tabi tutuluyor.

İZMİT KÖRFEZİ DİP ÇAMURUNDAN KURTULUYOR

İzmit Körfezi’nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan proje kapsamında bugüne kadar denizden 620 bin metreküp dip çamuru çekilerek 57 hektarlık alan temizlendi. 716 geotekstil tüpte susuzlaştırma işlemi tamamlanırken, 20 geotekstil tüpte susuzlaştırma işlemi ise devam ediyor. Yine proje kapsamında tüplerde yüzde 60 kuruluğa getirilen 620 bin metreküp (yaklaşık 28 bin kamyon) çamur deniz ekosisteminden uzaklaştırıldı. Bu önemli proje, çevre koruma ve deniz ekosisteminin sağlığını koruma açısından büyük bir adım niteliği taşıyor.