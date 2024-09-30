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Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.

Düzce'de bir otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda orta refüje çıktı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce- Sakarya D-100 karayolu Sakarya istikametinde meydana gelen kazada A.K. idaresindeki otomobil sürücüsü yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda orta refüje çıkıp durabildi.