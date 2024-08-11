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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobil içerisinde sıkışan yaralı Ali P. ile Fatma P. sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine 112 acil servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle sürücü Mutlu, ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ali P. ile Fatma P. yaralandı.