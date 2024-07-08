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Sağlık ekiplerinin yaralılalara yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ve beklenen gün geldi... Uzaya imzamızı atıyoruz

Ve beklenen gün geldi... Uzaya imzamızı atıyoruz

Çarpışmanın etkisiyle Ö.F.A. Ve yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı.