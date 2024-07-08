ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Elazığ, Niğde ve Edirne merkezli Adana, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Amasya, Ankara, İzmir, Kastamonu ve Muğla olmak üzere 13 ilde “Sibergöz-50” operasyonu düzenledi.

Operasyonlarda hesaplarında 364 milyon TL işlem hacmi bulunan 24 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Kara Vatanda olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1810175117202272731