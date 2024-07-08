ANKARA (İGFA) -  İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Elazığ, Niğde ve Edirne merkezli Adana, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Amasya, Ankara, İzmir, Kastamonu ve Muğla olmak üzere 13 ilde “Sibergöz-50” operasyonu düzenledi. 

Operasyonlarda hesaplarında 364 milyon TL işlem hacmi bulunan 24 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Kara Vatanda olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Haftanın ilk günü hava nasıl olacak? Haftanın ilk günü hava nasıl olacak?

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1810175117202272731

Kaynak: igf