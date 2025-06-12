Samandere Köy Yolu’nda kontrolden çıkan ticari araç dereye devrilirken, sürücü Özgür D. kazayı hafif yaralı atlattı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Beyköy Beldesi Samandere Köy Yolu’nda korku dolu anlar yaşandı.

Özgür D. yönetimindeki 81 T 1102 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Araç, dereye devrilerek kısmen suya gömüldü.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Ekipler, aracı çekiciyle sudan çıkarırken, kazada can kaybı yaşanmaması büyük bir rahatlama yarattı.

Sürücü Özgür D.’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Jandarma ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı.