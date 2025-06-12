İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 5 suçlunun daha Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 369 suçlunun ülkemize iadesini sağladık” dedi.ANKARA (İGFA) - Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y., A.D. ve O.Ç., ulusal seviyede aranan İ.K. ve G.Y. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalanarak, Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı koordinesindeki operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y isimli şahsın "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.D. isimli şahsın “Adam Öldürme, Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüs, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Hakaret, Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Bulundurma veya Taşıma ve Silahla Tehdit" suçlarından ve yine kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.Ç. isimli şahsın ise "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1933030601218474179

Bakan Yerlikaya ayrıca, ulusal seviyede aranan İ.K. isimli şahsın "Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma, Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik, Kimyasal Silah Kullanarak Öldürme" suçlarından ve yine ulusal seviyede aranan G.Y. isimli şahsın "FETÖ Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Gürcistan’da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlanadığını bildirdi.

"Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü üyelerini, organize suç örgütü mensuplarını ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz" kararlılığını yineleyen Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Türk Polisinden kaçamayacaklar. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin ve Ardahan İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.