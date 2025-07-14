Düzce İl Özel İdare ekiplerinin sokak köpeklerini topladığı anlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi; görüntüler sosyal medyada yayılırken, hayvan hakları savunucuları ve vatandaşlar şeffaflık talep etti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’de, İl Özel İdare ekipleri tarafından sokak köpeklerinin toplandığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak büyük yankı uyandırdı.

Videoda, görevlilerin başıboş köpekleri yakalayarak bir araca bindirdiği görülüyor. Olay, kamuoyunda ve özellikle hayvan hakları savunucuları arasında tepki ve endişe yarattı. Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda, vatandaşlar köpeklerin hangi koşullarda ve nereye götürüldüğüne dair bilgi eksikliğine dikkat çekti.

Bir kullanıcı, “Hayvanlar barınağa mı götürüldü, yoksa başka bir işlem mi yapıldı, kimse bilmiyor” diyerek yetkililerden açıklama istedi. Hayvan hakları savunucuları ise, sokak hayvanlarına yönelik uygulamaların daha şeffaf ve denetlenebilir olması gerektiğini vurguladı.

Olay, 160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan son değişikliklerin tartışıldığı bir dönemde yaşandı. Yeni yasayla sokak köpeklerinin toplanarak barınaklara yerleştirilmesi ve bazı durumlarda ötanazi uygulanması öngörülürken, bu tür uygulamalar kamuoyunda hassasiyet yaratmaya devam ediyor.