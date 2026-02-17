Düzce Akçakoca'da Halim Ç. silahlı saldırıya uğradı. Fındık ticaretiyle uğraşan Ç. kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ç.'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis, alacak-verecek meselesi olduğu düşünülen saldırganı arıyor.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Akçakoca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, fındık ticareti yaptığı öğrenilen Halim Ç., kimliği henüz resmi makamlarca açıklanmayan bir kişi tarafından silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ç., ağır yaralı olarak Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ç.'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilirken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelinin olay yerinden araçla kaçtığı belirtildi.

Öte yandan, saldırının ilçe merkezindeki bir işletmeyle bağlantısının bulunmadığı, olayın kişiler arasında yaşanan husumetten kaynaklandığı ifade edildi.

Polis ekiplerinin şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.