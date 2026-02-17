Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya'nın ana içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nü korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 'Ortak Akıl ve Bilimsel Yönetim' dönemini başlattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Üniversitesi ile işbirliği içerisinde düzenlenen Sapanca Gölü Havzası'nın Sürdürülebilir Yönetimi Çalıştayı'nda bir araya gelen uzmanlar, gölün sorunlarını ve çözüm yollarını masaya yatırdı.

300 KİŞİLİK DEV KADRO İLE 'ORTAK AKIL'

Gölün geleceği için tüm paydaşların bir araya geldiği çalıştay, geniş bir katılımla gerçekleşti. Çalıştaya 11 üniversite, 3 bakanlık, 7 belediye, 8 kamu kurumu, 9 özel sektör temsilcisi ve 3 sivil toplum kuruluşu katılım sağladı.

Dinleyicilerle birlikte 300 kişinin aktif rol aldığı çalıştayda, Sapanca Gölü'nün korunması için çok yönlü bir bakış açısı geliştirildi.

9 MASA, 45 SORUN, 45 ÇÖZÜM

Çalıştay kapsamında kurulan 9 ayrı çalışma masasında göl, tüm detaylarıyla ele alındı. Her masa kendi alanıyla ilgili belirlediği 5 kritik sorun ve bunlara yönelik 5 çözüm önerisiyle gün sonu raporunu hazırladı.

Masa başkanları tarafından sunulan akademik fikirler ve çözüm önerileri SASKİ tarafından kısa ve orta vadede uygulamaya alınacak, somut projelere dönüştürülecek.

20 KİŞİLİK 'BİLİM KURULU' GÖL İÇİN DANIŞMANLIK YAPACAK

Çalıştayın en önemli çıktısı ise oluşturulan 20 kişilik Bilim Kurulu oldu. Alanında uzman akademisyenlerden oluşan kurul, sadece çalıştayla sınırlı kalmayıp sürecin devamında da aktif rol oynayacak.

Bilim Kurulu, Sapanca Gölü için geliştirilecek projelere danışmanlık yapacak ve atılacak adımların bilimsel verilere dayanmasını sağlayacak.

SAPANCA GÖLÜ YÖNETİMİNİ BİLİMİN IŞIĞINDA BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIYORUZ

SASKİ tarafından çalıştaya dair yapılan açıklamada 'Sapanca Gölü'nü koruma sorumluluğumuzu, bilimin ışığında bir üst seviyeye taşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalıştayla ortaya koyduğumuz 'Bilim Kurulu' modeli, gölümüzün yönetiminde yeni bir dönemi başlatıyor. Akademisyenlerimizin rehberliğinde, paydaşlarımızın katkılarıyla tespit edilen sorunlara bilimsel ve kalıcı çözümler üreteceğiz. Somut projelere dönüşecek bu fikirler, Sapanca Gölü'nün geleceğinin en büyük teminatı olacak' ifadeleri kullanıldı.