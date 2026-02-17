Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bereket ayı olan Ramazan'da 450 gram BESAŞ Ramazan pidesinin 25 TL'den satışa sunulacağını açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ tarafından satışa sunulacak Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. 'Ramazan berekettir' diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bereketi sofralara taşımak için kolları sıvadıklarını söyledi.

Dayanışmanın her haneye ulaşması için Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların sofralarına katkı sunmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, 'Her yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da iftar sofralarının vazgeçilmezi olan BESAŞ pidemizi sizlerle buluşturuyoruz. Piyasa koşullarına göre fiyatı yarı yarıya olan Ramazan pidelerimize bütün BESAŞ satış noktalarımızda Ramazan'ın ilk gününden itibaren ulaşabilirsiniz. Piyasada aynı gramaja 45 TL ödeyeceğiniz 450 gramlık pideyi neredeyse yarı fiyatına, yani 25 TL'ye alabileceksiniz. Biz istiyoruz ki dayanışma ayı olan Ramazan ayında Bursa'da pide girmeyen ev, iftarda bütçesini dert edinen tek bir ailemiz kalmasın. Her gün 25 bin adet, ayda 1 milyon adet yüksek proteinli, sağlıklı ve sıcacık pidelerimiz bayilerimizde sizi bekliyor olacak. Mübarek Ramazan ayımızın sofralarımıza bereket, hanelerimize huzur getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerime hayırlı Ramazanlar diliyorum' dedi.