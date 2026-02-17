TBMM'de 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' 18 Şubat Çarşamba günü Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11.00'de Meclis Tören Salonu'nda bir araya gelecek.

Komisyon, Meclis çatısı altında hazırlanan ortak rapor taslağının görüşülmesi ve sürecin ilerleyişine ilişkin değerlendirmeler yapacak.

Yazım aşaması tamamlanan raporun bu toplantıda ele alınarak oylamaya sunulması bekleniyor.

Kurul, 'Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi' çerçevesinde birleştirici ve uzlaşıcı çalışmalar yürütmek amacıyla TBMM Başkanı'nın çağrısıyla bir araya geliyor.

Hatırlanacağı gibi önceki toplantılarda siyasi partiler temsilcileri arasındaki fikir ve önerilerin de rapor metnine yansıtılması için çalışmalar sürdürülmüştü.