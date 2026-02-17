Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Çayırova'daki fırınlarda ve marketlerde denetim gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı ilçe sakinlerinin tüketici haklarını ve halk sağlığını korumak adına denetim çalışmalarına ara vermeden devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan mübarek Ramazan ayı öncesinde de denetim faaliyetlerini sürdürdü.

Bu çerçevede ilçedeki fırın ve marketleri de denetleyen Çayırova Zabıtası, Ramazan ayında Çayırovalıların halk sağlığını ve tüketici haklarını korumak adına denetimlere devam edecek. İlk olarak ilçedeki fırınları denetleyen ekipler, genel hijyen kuralları, işletmede uyulması gereken kurallar, hijyen belgesi, ruhsat, ekmek gramajı vb. konularda incelemeler yaptı. Eksiklik görülen işletmelere tutanak tutulurken, tespit edilen aksaklıklara karşı da uyarılarda bulunuldu.

MARKETLER DE DENETLENDİ

Fırın denetimleriyle birlikte, marketleri de denetleyen Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kasa-etiket fiyat, hijyen, raf etiketi, depo temizliği, genel hijyen, ruhsat ve vergi levhası kontrolü yaptı. Ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol eden ekipler, yapılan denetimlerde, firmalara gerekli uyarılar ve yaptırımlar da uyguladı. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı boyunca, Çayırovalı ilçe sakinlerinin haklarını korumak adına denetimlere ara vermeden devam edeceklerini belirtti. Bu bağlamda ilçe sakinlerinin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda konuyu 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı'na iletebileceklerini duyurdu.